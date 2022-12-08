Оккупанты понимают, что им придется попрощаться со Сватовым и Кременной – Гайдай
Российские оккупанты осознают, что в ближайшее время им придется попрощаться со Сватовым и Кременной в Луганской области.
Об этом в эфире Freeдом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.
В настоящее время, говорит глава ОВА, враг стянул на это направление огромное количество сил и средств, перебрасывает резервы из разных частей.
Таким образом россияне во что бы то ни стало пытаются изменить ситуацию, чтобы хоть как-то остановить продвижение украинских войск.
– Учитывая, что в Старобельске россияне возводят уже вторую линию обороны, думаю, морально они уже осознают, что скоро со Сватовым и Кременной им придется попрощаться, – говорит Сергей Гайдай.
Очень сложная ситуация в данный момент в Белогоровке, где обстрелы продолжаются круглосуточно.
– Россияне постоянно пытаются захватить этот населенный пункт, то есть то, что от него осталось, – констатирует руководитель Луганской областной военной администрации.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 288-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Гайдай