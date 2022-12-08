Декабрь, 08 в 10:23

Российские оккупанты осознают, что в ближайшее время им придется попрощаться со Сватовым и Кременной в Луганской области.

Об этом в эфире Freeдом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.

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В настоящее время, говорит глава ОВА, враг стянул на это направление огромное количество сил и средств, перебрасывает резервы из разных частей.

Таким образом россияне во что бы то ни стало пытаются изменить ситуацию, чтобы хоть как-то остановить продвижение украинских войск.

– Учитывая, что в Старобельске россияне возводят уже вторую линию обороны, думаю, морально они уже осознают, что скоро со Сватовым и Кременной им придется попрощаться, – говорит Сергей Гайдай.

Очень сложная ситуация в данный момент в Белогоровке, где обстрелы продолжаются круглосуточно.

– Россияне постоянно пытаются захватить этот населенный пункт, то есть то, что от него осталось, – констатирует руководитель Луганской областной военной администрации.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 288-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай