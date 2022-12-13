Грудень, 13 в 20:48

Збройні сили України мають успіхи та просуваються в напрямку населених пунктів Сватове-Кремінна на Луганщині.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

– Ситуація стабільно важка, контрольована… В напрямку Сватове-Кремінна просуваємося, маємо успіхи, – наголосив Гайдай.

Він також розповів, що в районі селища Білогорівка ЗСУ цілодобово відбивають атаки ворога. Окупанти постійно обстрілюють позиції українських військових із різних видів озброєння та намагаються прорвати там оборону, захопити територію населеного пункту.

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Коментуючи ситуацію в тимчасово окупованих населених пунктах, особливо в прифронтових, Гайдай повідомив, що деякі з них закриті на в’їзд та виїзд. Окупанти не випускають і не впускають туди нікого.

Крім того, рашисти намагаються заглушити зв’язок та інтернет. Такі заходи російські війська запроваджують, оскільки дуже налякані через точкові удари ЗСУ (“бавовну”) в тилу. Вони підозрюють місцевих мешканців у допомозі українській армії.

Крім того, рашисти масово заселяються в села біля лінії фронту (в приватні будинки). А з деяких населених пунктів окупанти повністю виганяють місцевих жителів, закривають до них доступ блокпостами. Таким чином вони намагаються захиститися від “бавовни”.

Ще на початку грудня Сергій Гайдай повідомляв, що від міста Кремінна ЗСУ відділяють декілька кілометрів. На тому напрямку відбуваються важкі бої буквально за кожні 100 м.

За словами голови Луганської ОВА, російські окупанти розуміють, що вже найближчим часом їм доведеться попрощатися зі Сватовим та Кремінною.

Джерело: Facebook Сергія Гайдая