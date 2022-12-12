Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Восстанавливаем энергетику и обрабатываем разведданные о планах РФ: Зеленский о заседании Ставки

Юля Захарченко, редактор ленты
Восстанавливаем энергетику и обрабатываем разведданные о планах РФ: Зеленский о заседании Ставки
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Среди основных тем — ситуация на передовой, восстановление энергетики, разведданные о планах и расчетах оккупантов, внутренние вызовы.

Все сведения подробно прорабатывают, отмечает президент в вечернем видеообращении 11 декабря. По его словам, после атак РФ остается сложной ситуация с украинской энергосистемой.

– Продолжаются восстановительные работы на юге нашей страны – делаем все, чтобы вернуть свет Одесской области. Киев и область, Львовщина, Винницкая, Тернополь и область, Черновцы и область, Закарпатье, Сумщина, Днепропетровщина – ситуация остается очень сложной, — отмечает он.

Сейчас смотрят

Теги: , , , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка