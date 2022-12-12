Восстанавливаем энергетику и обрабатываем разведданные о планах РФ: Зеленский о заседании Ставки

Декабрь, 11 в 22:14

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Среди основных тем — ситуация на передовой, восстановление энергетики, разведданные о планах и расчетах оккупантов, внутренние вызовы.

Все сведения подробно прорабатывают, отмечает президент в вечернем видеообращении 11 декабря. По его словам, после атак РФ остается сложной ситуация с украинской энергосистемой.

– Продолжаются восстановительные работы на юге нашей страны – делаем все, чтобы вернуть свет Одесской области. Киев и область, Львовщина, Винницкая, Тернополь и область, Черновцы и область, Закарпатье, Сумщина, Днепропетровщина – ситуация остается очень сложной, — отмечает он.