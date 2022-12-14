Безпека держкордону, потреби ЗСУ та енергетика: Зеленський провів засідання Ставки

Грудень, 14 в 14:19

У середу, 14 грудня, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Як уточнюється, учасники заслухали доповіді щодо оперативної ситуації на фронті та розглянули нагальні потреби сил оборони, що беруть участь у відсічі збройній агресії Російської Федерації.

– Також були проаналізовані останні дії ворога та шляхи протидії йому. Окрема увага була приділена забезпеченню безпеки на державному кордоні України. Продовжилася робота над питаннями посилення протиповітряної та протиракетної оборони нашої держави й захисту енергетичної інфраструктури, – йдеться у повідомленні.

Крім іншого, учасники розглянули перебіг відновлення енергетики в Україні.