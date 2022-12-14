Слышен звук дрона-камикадзе: над Киевщиной работает ПВО
Утром 14 декабря после объявления воздушной тревоги люди в Киевской области услышали звук, присущий иранским дронам-камикадзе типа Shahed.
Одновременно с этим было слышно, как работает противовоздушная оборона.
Руководитель областной военной администрации Алексей Кулеба подтвердил, что в области работают силы ПВО.
– Утро в столице и Киевской области началось атакой РФ дронами типа Shahed. Большинство беспилотников сбиты силами ПВО, – отметил Алексей Кулеба.
Руководитель ОВА призвал жителей региона не покидать укрытий до отмены воздушной тревоги.
– Россия продолжает энерготеррор страны, но мы становимся сильнее каждый день, – заверил глава областной военной администрации.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 294-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Алексей Кулеба
Фото: Виталий Кличко