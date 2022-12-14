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Факты / Україна

Слышен звук дрона-камикадзе: над Киевщиной работает ПВО

Татьяна Забожко, редактор ленты
збитий дрон-камікадзе

Утром 14 декабря после объявления воздушной тревоги люди в Киевской области услышали звук, присущий иранским дронам-камикадзе типа Shahed.

Одновременно с этим было слышно, как работает противовоздушная оборона.

Руководитель областной военной администрации Алексей Кулеба подтвердил, что в области работают силы ПВО.

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– Утро в столице и Киевской области началось атакой РФ дронами типа Shahed. Большинство беспилотников сбиты силами ПВО, – отметил Алексей Кулеба.

Руководитель ОВА призвал жителей региона не покидать укрытий до отмены воздушной тревоги.

– Россия продолжает энерготеррор страны, но мы становимся сильнее каждый день, – заверил глава областной военной администрации.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 294-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Алексей Кулеба 

Фото: Виталий Кличко

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