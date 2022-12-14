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Факти / Україна

Чутно звук дрону-камікадзе: над Київщиною працює ППО

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
збитий дрон-камікадзе

Уранці 14 грудня після оголошення повітряної тривоги люди в Київській області почули звук, що притаманний іранським дронам-камікадзе типу Shahed.

Одночасно з цим було чутно, як працює протиповітряна оборона.

Керівник обласної військової адміністрації Олексій Кулеба підтвердив, що в області працює ППО та закликав жителів регіону перебувати в укриттях та інших безпечних місцях.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 294-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Віталій Кличко

 

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