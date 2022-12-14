Чутно звук дрону-камікадзе: над Київщиною працює ППО

Грудень, 14 в 6:27

Уранці 14 грудня після оголошення повітряної тривоги люди в Київській області почули звук, що притаманний іранським дронам-камікадзе типу Shahed.

Одночасно з цим було чутно, як працює протиповітряна оборона.

Керівник обласної військової адміністрації Олексій Кулеба підтвердив, що в області працює ППО та закликав жителів регіону перебувати в укриттях та інших безпечних місцях.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 294-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Віталій Кличко