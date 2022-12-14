Эксперт объяснил, почему РФ хочет захватить Бахмут к Новому году

Декабрь, 14 в 17:38

Россия продолжает наступление в попытках оккупировать Бахмут в Донецкой области, ведь кремлевской пропаганде будет сложно объяснить, чего армия РФ достигла в войне в Украине почти за год боевых действий, при этом понеся огромные потери.

Об этом 14 декабря в эфире телеканала FREEДОМ заявил эксперт по вопросам безопасности Иван Варченко.

Он подчеркнул, что Бахмут – не стратегический город, каким его пытаются выставить оккупанты.

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— Мы понимаем, что каждый россиянин уже от мала до велика, знает, что такое Бахмут и что это за город. В Украине россияне делают из Бахмута некое подобие, знаете ли, одновременно Сталинграда, Курской дуги и Берлина. И в самом деле Бахмут – это очень важно и очень важно именно к Новому году. Это то, что Путин хочет представить русскому народу на блюдечке, положить на новогодний стол под новогоднюю елку, – отмечает Варченко.

Эксперт добавляет, что армия РФ не имеет значительных успехов на фронте с лета, когда она захватила Северодонецк и Лисичанск. По его мнению, ближайшие две недели на Бахмутском направлении будут продолжаться упорные боевые действия — “это будет самая тяжелая мясорубка, которую можно представить сейчас”.