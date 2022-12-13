В доме 3-5 градусов. В Бахмуте люди страдают из-за постоянных обстрелов РФ, отсутствия света и воды

Декабрь, 13 в 14:41

В Бахмуте Донецкой области из-за постоянных обстрелов России нет ни воды, ни света. Здесь работают волонтеры, которые помогают тем, кто все же остается в городе из-за болезни или возраста, а таких здесь несколько тысяч.

— Очень тяжелая (жизнь в Бахмуте, — Ред.). Невозможно. Холодно. Нет одеял, мерзнем. В доме 3-5 градусов. Вот стоим за буржуйками. Как в каменном веке, — говорит местная жительница.

“У хаті 3-5 градусів. Стоїмо за буржуйками”. У Бахмуті нема світла і тепла. Мешканці в розпачі від постійних російських обстрілів. Їх підтримують волонтери. Ось що кажуть люди. pic.twitter.com/2fxQWgxJoM — DW українською (@dw_ukrainian) December 13, 2022 Сейчас смотрят

Напомним, что Донецкая область, а в особенности Бахмутское направление, остается самым горячим участком фронта, ведь россияне не прекращают попыток атаковать.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 293-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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