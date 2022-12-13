Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В доме 3-5 градусов. В Бахмуте люди страдают из-за постоянных обстрелов РФ, отсутствия света и воды

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Бахмут
Фото: Getty Images

В Бахмуте Донецкой области из-за постоянных обстрелов России нет ни воды, ни света. Здесь работают волонтеры, которые помогают тем, кто все же остается в городе из-за болезни или возраста, а таких здесь несколько тысяч.

— Очень тяжелая (жизнь в Бахмуте, — Ред.). Невозможно. Холодно. Нет одеял, мерзнем. В доме 3-5 градусов. Вот стоим за буржуйками. Как в каменном веке, — говорит местная жительница.

Напомним, что Донецкая область, а в особенности Бахмутское направление, остается самым горячим участком фронта, ведь россияне не прекращают попыток атаковать.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 293-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка