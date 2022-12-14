Експерт пояснив, чому РФ хоче захопити Бахмут до Нового року

Грудень, 14 в 17:38

Росія продовжує наступ у спробах окупувати Бахмут у Донецькій області, адже кремлівській пропаганді буде складно пояснити, чого армія РФ досягла у війні в Україні майже за рік бойових дій, при цьому зазнавши величезних втрат.

Про це 14 грудня в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив експерт з питань безпеки Іван Варченко.

Він підкреслив, що Бахмут – не є стратегічним містом, яким його намагаються представити окупанти.

Зараз дивляться

– Ми розуміємо, що кожен росіянин уже від малого до великого, знає, що таке Бахмут і що це за місто. В Україні росіяни роблять із Бахмута якусь подобу, знаєте, одночасно Сталінграда, Курської дуги і Берліна. І насправді Бахмут – це дуже важливо і дуже важливо саме до Нового року. Це те, що Путін хоче представити російському народу на блюдечку, покласти на новорічний стіл, під новорічну ялинку, – зазначає Варченко.

Експерт додає, що армія РФ не має значних успіхів на фронті від літа, коли вона захопила Сєвєродонецьк і Лисичанськ. На його думку, найближчі два тижні на Бахмутському напрямку триватимуть запеклі бойові дії – “це буде найважча м’ясорубка, яку можна уявити зараз”.