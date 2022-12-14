Декабрь, 14 в 7:13

В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Новоселовское, Краснопоповка, Серебрянское, Белогоровка Луганской области; Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Невельское, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 14.12.2022

Полномасштабная война в Украине длится уже 294-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.