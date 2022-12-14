Карта бойових дій на 14.12.2022 – ситуація на фронті

Грудень, 14 в 7:13

Упродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Новоселівське, Червонопопівка, Серебрянське, Білогорівка Луганської області; Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 14.12.2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 294-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.