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Факти / Україна

Майже 13 млн українців стали переселенцями через війну – Лубінець

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Майже 13 млн українців стали переселенцями через війну – Лубінець
Фото: УНІАН

Майже 8 млн українців (20% фактичного населення країни) виїхали за кордон і майже 5 млн громадян стали переселенцями в межах своєї країни.

Про це у своїй доповіді повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

– На жаль, ми фіксуємо, що 4 мільйони 900 тисяч громадян України стали внутрішньо переміщеними особами усередині нашої держави. З них 30% – це пенсіонери та особи з інвалідністю, – заявляє Лубінець.

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Крім того, майже 8 млн українців знайшли притулок від війни за кордоном.

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– 7 мільйонів 900 тисяч людей виїхали за межі країни. Це 20% фактичного населення всієї нашої держави, – наголосив він.

Омбудсмен додав, що 13 млн українців змушені проживати на тимчасово окупованих територіях або в районі проведення бойових дій, а 46 тис. громадян були примусово вивезені до Росії.

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