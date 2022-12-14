Декабрь, 14 в 18:54

Украинцы, убегая от полномасштабной войны в Украине, нашли убежище в Польше. Сегодня там находятся тысячи наших граждан.

Украинцы, которые сейчас живут в Польше, могут переводить средства своим родным в Украину. Поэтому Факты ICTV собрали несколько способов, как можно перечислить деньги из Польши на украинские карты.

Как осуществить перевод из Польши в Украину

Сегодня отправить средства в Украину можно:

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через международные системы перевода средств;

с карты на карту (с помощью Visa / Mastercard);

с помощью SWIFT по номеру IBAN.

Международные системы перевода

Этот способ позволяет быстро отправить средства. Вообще, существует восемь систем перевода, однако самая популярная — Western Union.

Чтобы перевести деньги из Польши, вам нужно там посетить банк, на котором есть обозначение WU, и обратиться к работнику. Вы должны указать ФИО получателя, страну и город, куда отправятся ваши средства.

С собой следует иметь паспорт. Вы должны заполнить поле соответствующего бланка. Кассир передаст вам контрольный код, который надо сообщить получателю.

Платеж выдается на кассе банка в Украине. Отправить перевод Western Union из Польши можно на карты Приватбанка, Ощадбанка, Monobank и многих других.

Сделать перевод через Western Union можно онлайн. Чтобы осуществить перевод без открытия счета в зарубежном банке, вы можете воспользоваться онлайн-платформой:

перейдите на сайт Western Union и выберите страну, в которой сейчас находитесь;

зарегистрируйтесь в системе;

на главной странице найдите кнопку Отправить деньги ;

; среди стран-получателей выберите Украину и укажите сумму отправки;

выберите способ оплаты комиссии и каким способом получатель сможет забрать средства (наличные, банковский счет или дебетовая, кредитная карта);

отправьте деньги.

Также вы можете скачать себе мобильное приложение Western Union для iOS или для Android и отправлять средства в Украину быстрее.

SWIFT-перевод

Перевести деньги из Польши этим способом можно на карту любого украинского банка. Чтобы отправить деньги с помощью SWIFT, вы должны указать:

наименование банка получателя;

SWIFT-код банка получателя;

номер счета получателя (или международный номер счета – IBAN);

наименование (для физического лица – фамилия, имя) и адрес получателя;

назначение платежа;

при необходимости банк может запросить реквизиты банка-корреспондента.

А для того, чтобы осуществить перевод с карты на карту, получатель должен сообщить отправителю номер своей карты и ФИО латиницей.

Чтобы прислать деньги этими способами, следует обратиться в отделение своего банка в Польше.

Если у вас есть карта украинского банка, сделать перевод еще легче — с помощью мобильного приложения.

Через Приватбанк

Чтобы отправить средства через Приватбанк, нужно воспользоваться мобильным приложением Приват24.

Авторизуйтесь в системе приложения и зайдите в пункт Переводы.

На экране появятся все возможные варианты переводов: на карту, по реквизитам, международные и SWIFT.

Дальше все зависит от того, какой способ перевода вы выбрали.

Если с карты на карту, воспользуйтесь нашей инструкцией. По реквизитам — здесь необходимо указать IBAN карты получателя. На экране появится информация о получателе, вам необходимо указать сумму, которую хотите отправить, и выбрать свою карту (с нее спишутся деньги). Международные переводы: выбирайте Western Union и следите за подсказками на экране. SWIFT: укажите страну получателя, валюту и сумму перевода. Далее заполните все необходимые поля и укажите данные своей карты.

Через Ощадбанк

Для этого стоит использовать мобильное приложение Ощад 24/7.

Там можно осуществлять перевод через SWIFT, международные системы (Western Union, RIA, MoneyGram) и тому подобное. Процедура осуществления перевода через Ощад 24/7 не отличается от Приват24.

Перевод с карты на карту Visa / MasterCard

Чтобы осуществить перевод таким образом, вам нужно обратиться в польский банк. На кассе укажите полный номер карты и ФИО (латиницей) получателя.

Работник банка может дать вам соответствующие бланки — заполните их.

Вот и все, перевод выслан! Средства будут поступать в течение трех дней.

Это очень удобный способ перевода, поскольку деньги можно отправить на карту любого украинского банка!