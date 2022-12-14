Быстро и без хлопот: как перечислить деньги из Польши в Украину
Украинцы, убегая от полномасштабной войны в Украине, нашли убежище в Польше. Сегодня там находятся тысячи наших граждан.
Украинцы, которые сейчас живут в Польше, могут переводить средства своим родным в Украину. Поэтому Факты ICTV собрали несколько способов, как можно перечислить деньги из Польши на украинские карты.
Как осуществить перевод из Польши в Украину
Сегодня отправить средства в Украину можно:
- через международные системы перевода средств;
- с карты на карту (с помощью Visa / Mastercard);
- с помощью SWIFT по номеру IBAN.
Международные системы перевода
Этот способ позволяет быстро отправить средства. Вообще, существует восемь систем перевода, однако самая популярная — Western Union.
Чтобы перевести деньги из Польши, вам нужно там посетить банк, на котором есть обозначение WU, и обратиться к работнику. Вы должны указать ФИО получателя, страну и город, куда отправятся ваши средства.
С собой следует иметь паспорт. Вы должны заполнить поле соответствующего бланка. Кассир передаст вам контрольный код, который надо сообщить получателю.
Платеж выдается на кассе банка в Украине. Отправить перевод Western Union из Польши можно на карты Приватбанка, Ощадбанка, Monobank и многих других.
Сделать перевод через Western Union можно онлайн. Чтобы осуществить перевод без открытия счета в зарубежном банке, вы можете воспользоваться онлайн-платформой:
- перейдите на сайт Western Union и выберите страну, в которой сейчас находитесь;
- зарегистрируйтесь в системе;
- на главной странице найдите кнопку Отправить деньги;
- среди стран-получателей выберите Украину и укажите сумму отправки;
- выберите способ оплаты комиссии и каким способом получатель сможет забрать средства (наличные, банковский счет или дебетовая, кредитная карта);
- отправьте деньги.
Также вы можете скачать себе мобильное приложение Western Union для iOS или для Android и отправлять средства в Украину быстрее.
SWIFT-перевод
Перевести деньги из Польши этим способом можно на карту любого украинского банка. Чтобы отправить деньги с помощью SWIFT, вы должны указать:
- наименование банка получателя;
- SWIFT-код банка получателя;
- номер счета получателя (или международный номер счета – IBAN);
- наименование (для физического лица – фамилия, имя) и адрес получателя;
- назначение платежа;
- при необходимости банк может запросить реквизиты банка-корреспондента.
А для того, чтобы осуществить перевод с карты на карту, получатель должен сообщить отправителю номер своей карты и ФИО латиницей.
Чтобы прислать деньги этими способами, следует обратиться в отделение своего банка в Польше.
Если у вас есть карта украинского банка, сделать перевод еще легче — с помощью мобильного приложения.
Через Приватбанк
Чтобы отправить средства через Приватбанк, нужно воспользоваться мобильным приложением Приват24.
- Авторизуйтесь в системе приложения и зайдите в пункт Переводы.
- На экране появятся все возможные варианты переводов: на карту, по реквизитам, международные и SWIFT.
Дальше все зависит от того, какой способ перевода вы выбрали.
- Если с карты на карту, воспользуйтесь нашей инструкцией.
- По реквизитам — здесь необходимо указать IBAN карты получателя. На экране появится информация о получателе, вам необходимо указать сумму, которую хотите отправить, и выбрать свою карту (с нее спишутся деньги).
- Международные переводы: выбирайте Western Union и следите за подсказками на экране.
- SWIFT: укажите страну получателя, валюту и сумму перевода. Далее заполните все необходимые поля и укажите данные своей карты.
Через Ощадбанк
Для этого стоит использовать мобильное приложение Ощад 24/7.
Там можно осуществлять перевод через SWIFT, международные системы (Western Union, RIA, MoneyGram) и тому подобное. Процедура осуществления перевода через Ощад 24/7 не отличается от Приват24.
Перевод с карты на карту Visa / MasterCard
Чтобы осуществить перевод таким образом, вам нужно обратиться в польский банк. На кассе укажите полный номер карты и ФИО (латиницей) получателя.
Работник банка может дать вам соответствующие бланки — заполните их.
Вот и все, перевод выслан! Средства будут поступать в течение трех дней.
Это очень удобный способ перевода, поскольку деньги можно отправить на карту любого украинского банка!