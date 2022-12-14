Обмен “всех на всех”: в ГУР прокомментировали заявление главы Красного Креста

Декабрь, 14 в 20:38

Переговоры по обмену “всех на всех” между Украиной и государством-агрессором продолжаются. Так отреагировал на заявление главы Международного комитета Красного Креста Мирьяны Сполярич-Эггер представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

– Скажем так – обмен всех на всех это большой сложный процесс, над которым работают. Безусловно, включение Красного Креста в этот проект должно его усилить и ускорить конечный результат. Но предыдущие обмены и возвращение наших пленных в большинстве своем это работа украинской стороны на двусторонней основе с государством-агрессором, – сказал Юсов в эфире национального телемарафона 14 декабря.

Он подчеркнул, что в ГУР, безусловно, благодарны всем, кто включается в помощь и в тему обмена и защиты наших пленных – тем более что прямая обязанность Красного Креста мониторить условия пребывания, соблюдение Женевских конвенций, прав наших военнопленных.