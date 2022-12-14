Обмін “всіх на всіх”: у ГУР прокоментували заяву голови Червоного Хреста

Грудень, 14 в 20:38

Переговори щодо обміну “всіх на всіх” між Україною та державою-агресором тривають. Так відреагував на заяву голови Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір’яни Сполярич-Еггер представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

– Скажімо так – обмін всіх на всіх це великий складний процес, над яким працюють. Безумовно, долучення Червоного Хреста до цього проєкту має його підсилити і прискорити кінцевий результат. Але попередні обміни і повернення наших полонених здебільшого це робота української сторони на двосторонній основі з державою-агресором, – сказав Юсов в ефірі національного телемарафону 14 грудня.

Він підкреслив, що в ГУР, безумовно, вдячні всім, хто включається у допомогу і в тему обміну та захисту наших полонених – тим більше, що прямий обов’язок Червоного Хреста моніторити умови перебування, дотримання Женевських конвенцій, прав наших військовополонених.