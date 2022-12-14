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Факты / Україна

Украина и РФ могут провести обмен “всех на всех” – Красный Крест

Анастасия Гевко, редактор ленты
Украина и РФ могут провести обмен “всех на всех” – Красный Крест
Фото: Офис президента

Украина и Россия могут провести обмен пленными в формате “всех на всех”. Об этом сообщила глава Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер.

Президент МККК подчеркнула, что обмен “всех на всех” является общеизвестной практикой. По ее словам, подобное происходило и раньше, так что не исключено, что Украина сможет договориться о таком с Россией.

– Относительно обмена “всех на всех” — это происходило в прошлом, это известная практика, и это может произойти и в российско-украинском международном конфликте. Поэтому эта возможность, безусловно, такова, что может быть использована сторонами, – сказала Мирьяна Сполярич-Эггер.

Ранее сообщалось, что во время недавнего обмена Украине удалось вернуть домой 60 украинских военных.

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А руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, тем временем, призвал Красный Крест к более действенным шагам по освобождению пленных украинцев.

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Источник: Sky News
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