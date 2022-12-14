Утренняя атака дронами: наша ПВО сбила 10 иранских Shahed-136/131
Ночью и утром 14 декабря РФ атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 и Shahed-131, из которых 10 удалось сбить средствами противовоздушной обороны.
Ударные беспилотники враг запускает с восточного побережья Азовского моря, сообщают Воздушные силы ВСУ.
– Радиолокационными средствами обнаружено более десяти барражирующих боеприпасов. В настоящее время зенитными ракетными подразделениями и другими огневыми средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины уже уничтожены десять “шахедов” противника! – уточнили военные.
Они не уточняют, где именно сбиты эти БПЛА, однако во время атаки беспилотниками 14 декабря над Киевом и областью, по данным КМВА, благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уже уничтожено 13 дронов-камикадзе.
В Киеве после 6:00 начали сообщать о взрывах. Вскоре мэр столицы Виталий Кличко подтвердил прилеты в Шевченковском районе.
По его словам, обломок от дрона повредил два административных здания.
А в Вишневом Киевской области беспилотник повредил частный дом.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 294-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: ГУР МОУ