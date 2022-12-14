Грудень, 14 в 9:13

Вночі та вранці 14 грудня РФ атакувала Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 та Shahed-131, з яких 10 вдалося збити засобами протиповітряної оборони.

Ударні беспілотники ворог запускає із східного узбережжя Азовського моря, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

– Радіолокаційними засобами виявлено більше десяти баражуючих боєприпасів. Наразі зенітними ракетними підрозділами та іншими вогневими засобами Повітряних сил Збройних сил України уже знищено десять “шахедів” противника! – уточнили військові.

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Вони не уточнюють, де саме збито ці БПЛА, проте під час атаки безпілотниками 14 грудня над Києвом та областю, за даними КМВА, завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ вже знищено 13 дронів-камікадзе.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 294-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: ГУР МОУ