РФ атаковала Запорожье: ПВО умело сработала
14 декабря в Запорожье во время воздушной тревоги были слышны взрывы.
Сразу после отбоя секретарь городского совета Анатолий Куртев уточнил, что в областном центре сработали силы противовоздушной обороны.
– Звуки взрывов, которые слышали запорожцы, – это искусная работа наших сил ПВО. Спасибо воинам за защиту! – написал Анатолий Куртев.
Напомним, что безупречно сработали силы противовоздушной обороны 14 декабря и в Киеве и в Киевской области.
Регион за три часа выдержал две волны атак иранских дронов-камикадзе типа Shahed.
Все 13 выпущенных оккупантами беспилотников сбили силы ПВО.
Обломки уничтоженных дронов попали в административное здание в Шевченковском районе Киева.
Еще четыре жилых здания подверглись незначительным повреждениям.
В Вишневом Киевской области обломки БПЛА повредили частный дом и автомобиль.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 294-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Анатолий Куртев
Фото: Воздушные силы ВСУ