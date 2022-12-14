Декабрь, 14 в 11:34

14 декабря в Запорожье во время воздушной тревоги были слышны взрывы.

Сразу после отбоя секретарь городского совета Анатолий Куртев уточнил, что в областном центре сработали силы противовоздушной обороны.

– Звуки взрывов, которые слышали запорожцы, – это искусная работа наших сил ПВО. Спасибо воинам за защиту! – написал Анатолий Куртев.

Напомним, что безупречно сработали силы противовоздушной обороны 14 декабря и в Киеве и в Киевской области.

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Источник: Анатолий Куртев

Фото: Воздушные силы ВСУ