Дыры в доме и авто: дроны повредили дом в Вишневом
Утром 14 декабря российские войска атаковали Киевскую область дронами-камикадзе типа Shahed.
В селе Вишневое оккупанты повредили частный дом.
На фото, обнародованном заместителем руководителя Офиса президента Украины Кириллом Тимошенко, видна дыра в стене дома и стекле автомобиля.
Заметим, что в Шевченковском районе столицы обломок от дрона повредил два административных здания.
С начала утренней атаки силы противовоздушной обороны сбили уже 11 дронов-камикадзе.
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, ударные беспилотники россияне запустили со стороны восточного побережья Азовского моря.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 294-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Кирилл Тимошенко, Воздушные силы ВСУ
Фото: Кирилл Тимошенко