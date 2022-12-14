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Факты / Україна

Дыры в доме и авто: дроны повредили дом в Вишневом

Татьяна Забожко, редактор ленты
Дыры в доме и авто: дроны повредили дом в Вишневом

Утром 14 декабря российские войска атаковали Киевскую область дронами-камикадзе типа Shahed.

Атака дронами-камікадзе села Вишневе Київської області 14 грудня 2022
Атака дронами-камікадзе села Вишневе Київської області 14 грудня 2022
Дыры в доме и авто: дроны повредили дом в Вишневом / 2 фотографии

В селе Вишневое оккупанты повредили частный дом.

На фото, обнародованном заместителем руководителя Офиса президента Украины Кириллом Тимошенко, видна дыра в стене дома и стекле автомобиля.

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Заметим, что в Шевченковском районе столицы обломок от дрона повредил два административных здания.

С начала утренней атаки силы противовоздушной обороны сбили уже 11 дронов-камикадзе.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, ударные беспилотники россияне запустили со стороны восточного побережья Азовского моря.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 294-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Кирилл ТимошенкоВоздушные силы ВСУ

Фото: Кирилл Тимошенко

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