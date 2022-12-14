РФ атакувала Запоріжжя: ППО вправно спрацювала
14 грудня в Запоріжжі під час повітряної тривоги було чутно вибухи.
Відразу після відбою секретар міської ради Анатолій Куртєв уточнив, що в обласному центрі спрацювали сили протиповітряної оборони.
– Звуки вибухів, які чули запоріжці, – це вправна робота наших сил ППО. Дякуємо воїнам за захист! – написав Анатолій Куртєв.
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Джерело: Анатолій Куртєв
Фото: Повітряні Сили ЗСУ