РФ атакувала Запоріжжя: ППО вправно спрацювала

Грудень, 14 в 11:34

14 грудня в Запоріжжі під час повітряної тривоги було чутно вибухи.

Відразу після відбою секретар міської ради Анатолій Куртєв уточнив, що в обласному центрі спрацювали сили протиповітряної оборони.

– Звуки вибухів, які чули запоріжці, – це вправна робота наших сил ППО. Дякуємо воїнам за захист! – написав Анатолій Куртєв.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 294-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Анатолій Куртєв

Фото: Повітряні Сили ЗСУ