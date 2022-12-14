В Минобороны объяснили, почему не озвучивают потери ВСУ в войне с РФ

Декабрь, 14 в 17:10

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что сокрытие потерь является частью военной науки. Они будут озвучены только после окончания войны России против Украины.

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

По словам замглавы Минобороны, в военной науке тактика поведения войск зависит от соотношения потерь у противника. Иными словами, когда одна армия достигает определенного процента потерь, другая начинает менять тактику своих действий.

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— Чтобы враг не владел этой информацией, ее скрывают, вот и все. Закончится война, все станет известно. Родственники получают выплаты, мы хороним погибших, это невозможно будет скрыть, – подчеркнула Маляр.

30 ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи заявила, что потери Украины в войне с РФ якобы составляют 100 тыс. военных. Позже эта часть заявления была вырезана из речи фон дер Ляйен. Она также исчезла в текстовой версии.

Советник главы ОП Михаил Подоляк, комментируя заявление президента Еврокомиссии, сказал, что она ошиблась. Он отметил, что потери Украины составляют до 13 тыс. погибших военных.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери российской армии в войне в десять раз превышают потери украинской.