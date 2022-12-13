Декабрь, 13 в 19:58

Для восполнения значительных потерь в армии РФ оккупанты усилили меры принудительной мобилизации.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на вечер 13 декабря.

Российские захватчики, в частности, проводят такую “мобилизацию” в Донецкой области.

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– В целях восполнения потерь и доукомплектования подразделений первого армейского корпуса оккупационных войск на территории Донецкой области активизировались меры принудительной мобилизации. В городе Горловка призову подлежат лица мужского пола, в том числе и с отметкой “бронь” в военных билетах, — отмечается в сообщении.

Что касается ситуации на фронте, то российские войска продолжали обстрелы позиций Вооруженных сил Украины и мирных населенных пунктов. Информации о попытках наступления врага в вечерней сводке Генерального штаба нет.

Так, в течение суток войска РФ нанесли два ракетных удара по гражданской инфраструктуре Запорожской и Харьковской областей. Кроме того, оккупанты совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

– Остается угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры на всей территории Украины, – говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенно не изменилась, признаков формирования наступательных группировок РФ нет.

В течение суток российские оккупанты обстреливали населенные пункты на Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях. Враг открывал огонь из танков, артиллерии.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали и позиции Сил обороны Украины из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

На Запорожском и Херсонском направлениях агрессор продолжает обстреливать позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов на правом берегу Днепра, который недавно был деоккупирован. В частности, под огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии попали более 25 населенных пунктов, в частности: Плавни, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольговское (Запорожская область), а также Херсон, Чернобаевка, Антоновка, Никольское, Токаревка, Милово (Херсонской области).

С начала суток подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два района сосредоточения личного состава войск РФ.

На днях сообщалось, что на временно оккупированной части Луганской области враг продолжает проводить принудительную мобилизацию. Местных мужчин загоняют в армию РФ избиением и силой. Повестки получают почти все: никто не учитывает возраст, состояние здоровья и количество детей у мобилизованных.

Фото: ГУР Минобороны Украины