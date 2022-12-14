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Факти / Україна

У Міноборони пояснили, чому не озвучують втрати ЗСУ у війні з РФ

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
У Міноборони пояснили, чому не озвучують втрати ЗСУ у війні з РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що приховування втрат є частиною військової науки. Їх буде озвучено лише після закінчення війни Росії проти України.

Про це вона сказала в етері телемарафону.

За словами заступниці глави Міноборони, у військовій науці тактика поведінки військ залежить від співвідношення втрат у противника. Інакше кажучи, коли одна армія досягає певного відсотка втрат, інша починає змінювати тактику своїх дій.

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– Щоб ворог не володів цією інформацією, її приховують, от і все. Закінчиться війна, все стане відомо. Родичі одержують виплати, ми ховаємо загиблих, це неможливо буде приховати, – підкреслила Маляр.

30 листопада президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своїй промові заявила, що втрати України у війні з РФ нібито становлять 100 тис. військових. Пізніше цю частину заяви вирізали з промови фон дер Ляєн. Також вона зникла у текстовій версії.

Радник глави ОП Михайло Подоляк, коментуючи заяву президентки Єврокомісії, сказав, що вона помилилась. Він зазначив, що втрати України становлять до 13 тис. загиблими військовими.

11 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що втрати російської армії у війні вдесятеро перевищують втрати української.

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Джерело: телемарафон

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