Україна та РФ можуть провести обмін “всіх на всіх” – Червоний Хрест
Україна та Росія можуть провести обмін полоненими у форматі “всіх на всіх”. Про це повідомила голова Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір’яна Сполярич-Еггер.
Президент МКЧХ наголосила, що обмін “всіх на всіх” є відомою практикою. За її словами, подібне відбувалось і раніше, тож не виключено, що Україна зможе домовитись про таке з Росією.
– Щодо обміну “всіх на всіх”, це відбувалося в минулому, це відома практика, і це може статися і в російсько-українському міжнародному конфлікті. Тому ця можливість, безумовно, є такою, що може бути використана сторонами, – сказала Мір’яна Сполярич-Еггер.
Раніше повідомлялось, що під час нещодавнього обміну Україні вдалось повернути додому 60 українських військових.
А керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, тим часом, закликав Червоний Хрест до більш дієвих кроків зі звільнення полонених українців.