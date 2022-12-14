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Факти / Україна

Україна та РФ можуть провести обмін “всіх на всіх” – Червоний Хрест

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Україна та РФ можуть провести обмін “всіх на всіх” – Червоний Хрест
Фото: Офіс президента

Україна та Росія можуть провести обмін полоненими у форматі “всіх на всіх”. Про це повідомила голова Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір’яна Сполярич-Еггер.

Президент МКЧХ наголосила, що обмін “всіх на всіх” є відомою практикою. За її словами, подібне відбувалось і раніше, тож не виключено, що Україна зможе домовитись про таке з Росією.

– Щодо обміну “всіх на всіх”, це відбувалося в минулому, це відома практика, і це може статися і в російсько-українському міжнародному конфлікті. Тому ця можливість, безумовно, є такою, що може бути використана сторонами, – сказала Мір’яна Сполярич-Еггер.

Раніше повідомлялось, що під час нещодавнього обміну Україні вдалось повернути додому 60 українських військових.

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А керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, тим часом, закликав Червоний Хрест до більш дієвих кроків зі звільнення полонених українців.

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Джерело: Sky News
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