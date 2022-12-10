Возможен ли обмен представителей УПЦ МП на пленных украинцев – ответ Лубинца

Декабрь, 10 в 14:25

Украина готова рассматривать любые варианты для возвращения своих граждан, однако в рамках обмена с Россией речь идет только о военных, отметил омбудсмен Дмитрий Лубинец, отвечая на вопрос о возможности обмена представителей УПЦ МП.

– Я не хотел бы заострять вопрос именно на представителях церкви. Могу сказать, что любой гражданин РФ, интересующий российские власти, мы готовы рассматривать любые варианты возвращения их на территорию России для возвращения наших героев. Однако мы можем менять только военнопленных, – сказал он.

По его словам, гражданских лиц Украина может только отпускать в рамках каких-либо взаимных обязательств или же после осуждения отправлять их на территорию РФ для отбывания наказания.

– Для нас очень важно, во-первых, найти юридические основания. И они у нас есть. При чем разные варианты. И второе: да, мы готовы это делать, – добавил он.

2 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России.

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