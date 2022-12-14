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Факты / Україна

Из российского плена освободили 64 воина ВСУ — Ермак

Валентина Чорна, редактор ленты
воїни ЗСУ повернулися з полону

В среду, 14 декабря, прошел очередной обмен пленными. Домой вернулись 64 воина Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

— 64 воина ВСУ, которые воевали на Донецком и Луганском направлении, в том числе участвовали в обороне города Бахмут, едут домой. Это офицеры, рядовые и сержанты, наши герои, – написал он.

Также удалось освободить гражданина США, который помогал украинцам — Мурекези Суэди. Кроме этого, вернули тела четырех погибших.

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