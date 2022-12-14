Грудень, 14 в 12:51

У середу, 14 грудня, відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися 64 воїни Збройних сил України.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут, їдуть додому. Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої, – написав він.

Також вдалося звільнити громадянина США, який допомагав українцям – Мурекезі Суеді. Окрім цього, повернули тіла чотирьох загиблих.

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