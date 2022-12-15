Декабрь, 15 в 18:13

Чем быстрее президент России Владимир Путин и его войска покинут Украину, тем больше он и его окружение смогут прожить.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Economist.

Зеленского спросили, как он демонстрирует Путину то, что тот не сможет выиграть эту войну.

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— Конец уже понятен. Почему я говорю “надо идти к своим границам”? Потому что если это не сработает, он (Путин, — Ред.) вернется. Понимаете? Это главное, — сказал он.

Президент напомнил, что поскольку Украина не в НАТО, то у государства нет достаточных гарантий безопасности.

— Если он вернется, они (страны Запада, — Ред.) снова помогут нам оружием? Это действительно может защитить нас от полномасштабного вторжения? Нет. Мы должны смотреть на реальную картину, когда весь мир не только говорит о поддержке, но дипломатически, экономически, санкциями, изоляцией показывает, что за агрессию надо платить. Дойти до границ и потом заплатить, — сказал Зеленский.

Украинский лидер заявил, что сегодня Путин убивает как украинцев, так и россиян.

— Он забирает наших людей и посылает своих граждан на убой. Если он сейчас отойдет к границам 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатии. Вот кто может перевести войну с военного пути на дипломатический. Только он может это сделать, — сказал он.

В то же время журналист The Economist возразил Зеленскому, что для такого сценария необходимо падение правительства Путина.

— Чем быстрее закончится война и Россия выберет путь признания трагической ошибки ее начала, тем дольше российский президент будет обеспечивать свою жизнь и жизнь своего окружения, — сказал Владимир Зеленский.

Президент также подчеркнул, что замораживание войны не рассматривается Украиной, поскольку Россия только оккупирует часть территорий, чтобы потом восстановить силы и попытаться захватить новые земли.

— Нам не нужно терять людей без необходимости. Поймите: мы не воюем с Россией; Россия воюет с нами на нашей территории. Они должны уйти. Конечно, они будут платить поколениями. Вы увидите, любая агрессия имеет высокую цену. Но это в будущем. Сегодня все должно закончиться именно так, потому что иначе это не закончится, — сказал он.

В то же время Зеленский уверен, что большая часть населения Украины, которое не выехало, уже приняло войну и будет стоять до конца.

Президент также прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который предлагает урегулирование войны по сценарию отхода россиян на пределы 23 февраля. Зеленский уверен, что такой ход событий не будет финалом.