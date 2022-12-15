Грудень, 15 в 18:13

Чим швидше президент Росії Володимир Путін та його війська залишать Україну, тим більше він та його оточення зможуть прожити.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The Economist.

Зеленського запитали, як він демонструє Путіну те, що той не зможе виграти війну.

Зараз дивляться

– Кінець уже зрозумілий. Чому я кажу “треба йти до своїх кордонів”? Бо якщо це не спрацює, він (Путін, – Ред.) повернеться. Розумієте? Це головне, – сказав він.

Президент нагадав, оскільки Україна не в НАТО, то у держави немає достатніх гарантій безпеки.

– Якщо він повернеться, вони (країни Заходу, – Ред.) знову допоможуть нам зброєю? Це справді може захистити нас від повномасштабного вторгнення? Ні. Ми маємо дивитися на реальну картину, коли весь світ говорить не тільки про підтримку, але дипломатично, економічно, санкціями, ізоляцією показує, що за агресію треба платити. Дійти до кордонів і потім заплатити, – сказав Зеленський.

Український лідер заявив, що сьогодні Путін вбиває як українців, так і росіян.

– Він забирає наших людей і посилає своїх громадян на забій. Якщо він зараз відійде до кордонів 1991 року, тоді почнеться можливий шлях дипломатії. Ось хто може перевести війну з військового шляху на дипломатичний. Тільки він може це зробити, – сказав він.

Водночас журналіст The Economist заперечив Зеленському, що для такого сценарію необхідне падіння уряду Путіна.

– Що швидше закінчиться війна і Росія обере шлях визнання трагічної помилки її початку, то довше російський президент забезпечуватиме своє життя і життя свого оточення, – сказав Володимир Зеленський.

Президент також наголосив, що замороження війни не розглядається Україною, оскільки Росія тільки окупує частину територій, щоб потім відновити сили та спробувати захопити нові землі.

– Нам не потрібно втрачати людей без необхідності. Зрозумійте: ми не воюємо з Росією; Росія воює з нами на нашій території. Вони повинні піти. Звичайно, вони платитимуть поколіннями. Ви побачите, будь-яка агресія має високу ціну. Але це в майбутньому. Сьогодні все має закінчитися саме так, тому що інакше це не закінчиться, – сказав він.

Водночас Зеленський впевнений, що більша частина населення України, яке не виїхало, вже прийняло війну і буде стояти до кінця.

Президент також прокоментував слова держсекретаря США Ентоні Блінкена, який пропонує врегулювання війни за сценарієм відходу росіян на межі 23 лютого. Зеленський впевнений, що такий хід подій не буде фіналом.