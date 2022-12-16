Декабрь, 16 в 17:51

За последние дни с деоккупированных территорий Херсонской области эвакуированы почти 1 тыс. человек, в том числе 52 ребенка.

Об этом во время брифинга 16 декабря заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, на территории деоккупированных населенных пунктов Херсонской области по состоянию на сегодня проживают более 164 тыс. гражданских.

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— В селах Архангельском, Крещеновке, Пригорье и ряде других населенных пунктов уже восстановлено электроснабжение. Водоснабжение в области восстановлено на 95%, продолжается восстановление газоснабжения. 76% котельных возобновили свою работу, несмотря на то, что для врага эти объекты — одна из главных мишеней, — сказал Тимошенко.

Заместитель руководителя ОП добавил, что в Донецкой области такие города как Лиман и Святогорск уже запитаны электричеством, когда свет в другие населенные пункты уже пытаются вернуть ремонтные бригады, хотя работы и замедляются из-за угрозы минирований.

— В следующем году ожидаем поступления дополнительных средств от наших международных партнеров в рамках Fast Recovery Plan. Это поможет как можно быстрее восстановить объекты поврежденной критической инфраструктуры: больницы, учебные заведения, объекты ЖКХ и т.д., — сообщил Кирилл Тимошенко.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента сообщал, что по всей стране вводятся экстренные отключения света из-за российского массированного обстрела. По его словам, во время ракетных ударов было несколько прилетов по энергообъектам в нескольких областях Украины. Именно поэтому по всей стране вводятся внеплановые отключения света.