Грудень, 16 в 17:51

За останні дні з деокупованих територій Херсонської області евакуйовано майже 1 тис. осіб, зокрема 52 дитини.

Про це під час брифінгу 16 грудня заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, на території деокупованих населених пунктів Херсонської області станом на сьогодні проживають понад 164 тис. цивільних.

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– У селах Архангельському, Хрещенівці, Пригір’ї та низці інших населених пунктів уже відновлено електропостачання. Водопостачання в області відновлено на 95%, триває відновлення газопостачання. 76% котелень відновили свою роботу, попри те, що для ворога ці об’єкти – одна з головних мішеней, – сказав Тимошенко.

Заступник керівника ОП додав, що в Донецькій області такі міста як Лиман та Святогірськ вже заживлені електрикою, коли світло в інші населені пункти вже намагаються повернути ремонтні бригади, хоч роботи й уповільнюються через загрозу мінувань.

– Наступного року очікуємо надходження додаткових коштів від наших міжнародних партнерів у межах Fast Recovery Plan. Це допоможе якнайшвидше відновити об’єкти пошкодженої критичної інфраструктури: лікарні, навчальні заклади, об’єкти ЖКГ тощо, – повідомив Кирило Тимошенко.

Раніше заступник керівника Офісу президента повідомляв, що по всій країні вводяться екстрені відключення світла через російський масований обстріл. За його словами, під час ракетних ударів було кілька прильотів по енергооб’єктах у декількох областях України. Саме тому по всій країні вводяться позапланові відключення світла.