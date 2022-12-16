Грудень, 16 в 13:25

Сьогодні, 16 грудня, під час повітряної тривоги біля Києва було зафіксовано понад 40 ракет, 37 збили сили ППО.

Про це повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.

Він назвав сьогоднішню атаку РФ однією з наймасованіших від початку повномасштабної війни. Влада також не виключає, що може бути кілька хвиль ворожих обстрілів.

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За словами Шаманова, електротранспорт у столиці зупинено, запускаються автобуси. Окрім того, у місті є проблеми з водопостачанням.

Інформація щодо влучань буде пізніше, щоб не давати ворогу дані для подальшого коригування вогню.

Вранці 16 грудня Росія завдала нового масштабного ракетного удару по Україні. Цілями низки ударів терористів стали об’єкти критичної інфраструктури. По всій країні вводяться екстрені відключення світла.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що станом на 11:00 окупанти випустили по території України 60 ракет.

Джерело: Михайло Шаманов

Фото: Повітряне командування Захід