Грудень, 16 в 19:52

У Росії на січень 2023 року готується нова хвиля мобілізація, під час якої видаватимуть повістки співробітникам силових і рятувальних відомств. Крім того, росіяни, які відмовилися воювати, перекидаються командуванням РФ на передову.

Про це йдеться в новому аудіо перехопленні Головного управління розвідки Міноборони, опублікованому 16 грудня.

Дружина окупанта розповідає, що 10-го числа (місяць не уточнюється) очікується наступ ЗСУ, а російські сили, судячи з їхньої розмови, мають конрнаступати.

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– Ми запитували щодо будинку, щодо цього всього, він (представник командування з Генштабу ЗС РФ, – Ред.) каже: “Який додому? Ми ж вам казали, що в цих числах у нас щось там”…. Кажуть, що 344-й, 346-й полк змінює місце дислокації найближчим часом, – розповідає жінка.

Окупант дивується словам дружини і уточнює сказане, на що вона йому відповідає, що угруповання, в якому перебуває її чоловік, планують перекинути на передні позиції.

При цьому жінка стверджує, що росіян, які склали зброю і відмовилися воювати в Росії, організовують для бойового злагодження, щоб потім відправити на передову до російських контрактників.

– Тож не спокушайтеся, що вони їдуть додому. Вони ненадовго і потім у саме м’ясо, – каже дружина військовослужбовця РФ.

При цьому, за її словами, серед російського командування вже говорять про другу хвилю мобілізації, яка розпочнеться в січні. Серед осіб, яких планує призивати Міноборони РФ, будуть співробітники поліції, пожежники та працівники Міністерства надзвичайних ситуацій РФ. Крім того, будуть також добиратися сили з цивільного населення.

Фото: ГУР

Джерело: ГУР