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Факти / Україна

У Києві відновили водопостачання, майже 70% споживачів уже з електроенергією – Кличко

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
лампочка світло електроенергія

У Києві повернули водопостачання всім мешканцям.

Про це повідомив у Telegram мер міста Віталій Кличко.

Крім того, він зауважив, що 50% споживачів уже с теплом, а з енергопостачанням наразі 2/3 киян.

Зараз дивляться

– Половина киян – вже з теплом і ми працюємо, щоб відновити його всім жителям міста. З енергопостачанням наразі 2/3 киян. Але графіки аварійних відключень застосовуються. Бо дефіцит електроенергії – значний. І енергетики просять і надалі економити, – написав він.

Нагадаємо, що у Києві з 07:30 починає працювати метро.

Вчора Росія під час чергової масованої атаки на Україну в сторону Києві випустила 40 ракет, з яких українська ППО збила 37 ракет. Проте є влучання у трьох районах столиці – у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському.

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