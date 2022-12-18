Декабрь, 18 в 17:31

Украинские военные нанесли точечный удар по базе дислокации российских оккупационных войск.

Как сообщает Центр национального сопротивления, 14 декабря оккупанты заехали в помещение ПТУ в городе Счастье Луганской области, а уже через два дня их разбомбили.

— Благодаря точечному удару было уничтожено 16 оккупантов и 12 единиц военной техники. Еще около 40 россиян попали в госпиталь с травмами различной тяжести. Удар стал возможным благодаря координации подполья и ВСУ, — говорится в сообщении.

В ЦНС напомнили, что жители временно оккупированных территорий могут приблизить освобождение своего населенного пункта, сообщив о месторасположении оккупантов на сайте Центра.

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Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал об уничтожении базы оккупантов в Сватово в Луганской области.

Источник: ЦНС

Фото: Счастьенский профессиональный лицей