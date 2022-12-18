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Факты / Україна

Помогли партизаны: в Счастье на Луганщине ВСУ уничтожили базу оккупантов

Евгения Грейс, редактор ленты
Щастинський професійний ліцей

Украинские военные нанесли точечный удар по базе дислокации российских оккупационных войск. 

Как сообщает Центр национального сопротивления, 14 декабря оккупанты заехали в помещение ПТУ в городе Счастье Луганской области, а уже через два дня их разбомбили. 

— Благодаря точечному удару было уничтожено 16 оккупантов и 12 единиц военной техники. Еще около 40 россиян попали в госпиталь с травмами различной тяжести. Удар стал возможным благодаря координации подполья и ВСУ, — говорится в сообщении. 

В ЦНС напомнили, что жители временно оккупированных территорий могут приблизить освобождение своего населенного пункта, сообщив о месторасположении оккупантов на сайте Центра.

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Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал об уничтожении базы оккупантов в Сватово в Луганской области.

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Источник: ЦНС

Фото: Счастьенский профессиональный лицей

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