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Факти / Україна

Допомогли партизани: у Щасті на Луганщині ЗСУ знищили базу окупантів

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Щастинський професійний ліцей

Українські військові завдали точкового удару по базі дислокації російських окупаційних військ. 

Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), 14 грудня окупанти заїхали в приміщення ПТУ в місті Щастя Луганської області, а вже через два дні їх розбомбили. 

– Завдяки точковому удару було знищено 16 окупантів та 12 одиниць військової техніки. Ще близько 40 росіян потрапили до шпиталю з травмами різної тяжкості. Удар став можливим завдяки координації підпілля та ЗСУ, – йдеться у повідомленні. 

У ЦНС нагадали, що жителі тимчасово окупованих територій можуть наблизити звільнення свого населеного пункту, повідомивши про місцерозташування окупантів на сайті Центру.

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Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про знищення бази окупантів у Сватовому у Луганської області. 

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Джерело: ЦНС

Фото: Щастинський професійний ліцей

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