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Факты / Україна

Путин трижды откладывал полномасштабное наступление на Украину — Скибицкий

Малиновская Ангелина, редактор ленты
путін
Фото: Getty Images

Президент РФ Владимир Путин три раза откладывал наступление на Украину, в последний раз – в середине февраля.

Об этом в интервью заявил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, Путин нераз обговаривал дату вторжения с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.

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— ФСБ настаивала на наступлении, они были убеждены, что достаточно подготовились к вторжению. Они вложили огромные ресурсы и подталкивали Герасимова к атаке, – рассказывает Скибицкий.

Он сообщает, что в конце концов Герасимов подвергся давлению и одобрил операцию, но недооценил ситуацию.

— Тот факт, что российские части были обеспечены продовольствием, боеприпасами и горючим всего на трое суток, показывает, как сильно они просчитались, — добавил Скибицкий.

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Он также напомнил, что в результате этого просчета все первые цели РФ потерпели крах, они не сумели захватить Киев, а также не взяли Сумы, Чернигов или Харьков.

Источник: Bild
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