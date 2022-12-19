Путін тричі відкладав повномасштабний наступ на Україну – Скібіцький

Грудень, 18 в 22:04

Президент РФ Володимир Путін тричі відкладав наступ на Україну, востаннє – у середині лютого.

Про це заявив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, Путін неодноразово обговорював дату вторгнення з начальником Генштабу Валерієм Герасимовим та міністром оборони Сергієм Шойгу.

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– ФСБ наполягала на наступі, вони були переконані, що достатньо підготувалися до вторгнення. Вони вклали величезні ресурси та підштовхували Герасимова до атаки, – розповідає Скібіцький.

Він повідомляє, що врешті-решт Герасимов піддався тиску і схвалив операцію, але недооцінив ситуацію.

– Той факт, що російські частини були забезпечені продовольством, боєприпасами і пальним на три доби, показує, як сильно вони прорахувалися, – додав Скібіцький.

Він також нагадав, що внаслідок цього прорахунку всі перші цілі РФ зазнали краху, вони не змогли захопити Київ, а також не взяли Суми, Чернігів чи Харків.