Усі АЕС, крім Запорізької, вийшли на планову потужність – Укренерго

Грудень, 18 в 11:26

Станом на 18 грудня українські атомні електростанції, крім Запорізької АЕС, вийшли на планову потужність.

Окупована ЗАЕС продовжує споживати електроенергію задля безпечного режиму зупинки блоків.

За даними Національної енергетичної компанії Укренерго, порівняно з суботою збільшились обсяги споживання електроенергії.

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Як наслідок, це вплинуло на показники дефіциту в системі.

Причина криється як у пошкодженні об’єктів енергетичної інфраструктури під час уже дев’ятого масованого ракетного удару, так і в сезонному зниженні температури.

– Усім обленерго доведені ліміти споживання. Якщо вони будуть перевищені, можуть бути застосовані аварійні відключення, – наголошують в Укренерго.

Для отримання точної інформації щодо кожного окремого регіону в енергетичній компанії рекомендують стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго).

Поки ж на високовольтних та розподільчих мережах та електростанціях тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Їхнє успішне просування наразі ускладнюють погодні умови – посилення морозів та сильний вітер.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 298-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: НЕК Укренерго

Фото: НЕК Укренерго