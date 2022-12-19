Декабрь, 19 в 16:49

Спикер командования Военно-воздушными силами Украины Юрий Игнат сообщил, какую цель ставит перед собой Россия, когда обстреливает Украину ракетами, а какую — когда БПЛА, а также что было целью дронов этой ночью.

– 30 БПЛА уничтожено сегодня ночью… Всего оккупанты принесли нам приблизительно 35 таких “подарков”, поздравили наших детей… По предварительным данным, это БПЛА Shahed 136 или же Shahed 131 – меньшая модель, – заявил спикер.

Он добавил, что мы не можем видеть эти дроны во время атак физически, но Воздушные силы видят их как метки на радарах.

– Главная их цель – обесточить Украину, поразить объекты критической инфраструктуры… Враг свои намерения не скрывает. Хочет Украину на зиму оставить без света и тепла. Это террор, который продолжается и путем ракетных ударов, и путем ударов дронами-камикадзе, – отметил Игнат.

Он уточнил, что утром и днем россияне наносят удары крылатыми ракетами, в основном Х-101 и Калибр. Shahed применяется в основном ночью.

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