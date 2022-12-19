Грудень, 19 в 16:49

Спікер командування військово-повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, коли Росія обстрілює Україну ракетами, а коли – БПЛА та чому. Також він розповів, що було метою атаки дронів цієї ночі.

– 30 БПЛА знищено сьогодні вночі… Всього окупанти принесли нам приблизно 35 таких “подарунків”, привітали наших дітей… За попередніми даними, це БПЛА Shahed 136 або Shahed 131 – це менша модель, – заявив спікер.

Він додав, що ми не можемо бачити ці дрони під час атак фізично, але Повітряні Сили бачать їх як мітки на радарах і знищують, особливо вночі.

– Головна їхня мета – знеструмити Україну, вразити об’єкти критичної інфраструктури… Ворог своїх намірів не приховує. Хоче Україну на зиму залишити без світла та тепла. Це терор, який триває і ракетними ударами, і ударами дронів-камікадзе, – зазначив Ігнат.

Він уточнив, що вранці та вдень росіяни завдають ударів крилатими ракетами, в основному Х-101 та Калібр. Shahed застосовується переважно вночі.

Зараз дивляться

– Вони зрозуміли, що вдень можна дістати дрон зі стрілецької зброї або з ПЗРК, тому вони почали застосовувати їх вночі. Час – від 23:00 до 5:00. Це дозволяє ворогові візуально приховувати свої цілі, коли їх чути, але не видно, – пояснив речник.