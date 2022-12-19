Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Почему после отключения света исчезает связь: объяснение регулятора

Анастасия Гевко, редактор ленты
Почему после отключения света исчезает связь: объяснение регулятора
Фото: Depositphotos

Мобильная связь и интернет продолжают работать несколько часов после отключения света – при этом они постепенно исчезают с течением времени.

Как пояснила Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах электронных коммуникаций, все дело в оборудовании, из которого состоит базовая станция мобильной связи.

– Оно не работает без электричества. Когда электричество выключается, сигнал слабеет, а затем исчезает. Это касается как Интернета, так и связи, – предупредили в Национальной комиссии.

Там добавили, что базовые станции оборудованы резервными источниками питания, среди которых автоматически включаемые аккумуляторные батареи.

Сейчас смотрят

– Это аккумуляторные батареи, которые автоматически включаются, когда централизованное электропитание прекращается. Они способны обеспечивать автономную работу базовой станции от двух до пяти часов при полной зарядке, – сообщил регулятор.

Соответственно, после того, как батарея тратит весь заряд, связь теряется. Кроме того, она требует длительного времени на подзарядку.

Читайте
Исчезла мобильная связь: что делать и как уберечь сеть от перегрузки

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка