Декабрь, 19 в 14:29

Мобильная связь и интернет продолжают работать несколько часов после отключения света – при этом они постепенно исчезают с течением времени.

Как пояснила Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах электронных коммуникаций, все дело в оборудовании, из которого состоит базовая станция мобильной связи.

– Оно не работает без электричества. Когда электричество выключается, сигнал слабеет, а затем исчезает. Это касается как Интернета, так и связи, – предупредили в Национальной комиссии.

Там добавили, что базовые станции оборудованы резервными источниками питания, среди которых автоматически включаемые аккумуляторные батареи.

Сейчас смотрят

– Это аккумуляторные батареи, которые автоматически включаются, когда централизованное электропитание прекращается. Они способны обеспечивать автономную работу базовой станции от двух до пяти часов при полной зарядке, – сообщил регулятор.

Соответственно, после того, как батарея тратит весь заряд, связь теряется. Кроме того, она требует длительного времени на подзарядку.