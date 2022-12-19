Почему после отключения света исчезает связь: объяснение регулятора
Мобильная связь и интернет продолжают работать несколько часов после отключения света – при этом они постепенно исчезают с течением времени.
Как пояснила Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах электронных коммуникаций, все дело в оборудовании, из которого состоит базовая станция мобильной связи.
– Оно не работает без электричества. Когда электричество выключается, сигнал слабеет, а затем исчезает. Это касается как Интернета, так и связи, – предупредили в Национальной комиссии.
Там добавили, что базовые станции оборудованы резервными источниками питания, среди которых автоматически включаемые аккумуляторные батареи.
– Это аккумуляторные батареи, которые автоматически включаются, когда централизованное электропитание прекращается. Они способны обеспечивать автономную работу базовой станции от двух до пяти часов при полной зарядке, – сообщил регулятор.
Соответственно, после того, как батарея тратит весь заряд, связь теряется. Кроме того, она требует длительного времени на подзарядку.