Грудень, 19 в 14:29

Мобільний зв’язок та інтернет продовжує працювати кілька годин після відключення світла – при цьому він поступово зникає з плином часу.

Як пояснила Національна комісія з державного регулювання у сферах електронних комунікацій, вся справа в обладнанні, з якого складається базова станція мобільного зв’язку.

– Вона не працює без електрики. Коли електрика вимикається, сигнал слабшає, а потім узагалі зникає. Це стосується як інтернету, так і зв’язку, – попередили у Нацкомісії.

Там додали, що базові станції обладнані резервними джерелами живлення, серед яких акумуляторні батареї, що автоматично вмикаються,

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– Це акумуляторні батареї, які автоматично вмикаються, коли припиняється централізоване електроживлення. Вони здатні забезпечувати автономну роботу базової станції від двох до п’яти годин за умови повної зарядки, – повідомив регулятор.

Відповідно, після того, як батарея витрачає весь заряд, зв’язок втрачається. Крім того, вона потребує тривалого часу на підзарядку.