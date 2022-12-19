Декабрь, 19 в 8:52

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 520 оккупантов и 13 единиц тяжелой техники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В общей сложности с начала полномасштабной войны наши Силы обороны ликвидировали около 98 800 личного состава врага.

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Другие потери РФ в войне в Украине:

танков ‒ 2988 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5969 (+6) ед,

артиллерийских систем – 1953 (+5) ед,

РСЗО – 410 ед,

средств ПВО ‒ 212 (+1) ед,

самолетов – 281 ед,

вертолетов – 264 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1657 (+8),

крылатых ракет ‒ 653 (+0),

кораблей /катеров ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4592 (+13) ед,

специальной техники – 175 (+1).

Напомним, что в ночь с 18 на 19 декабря 2022 года российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131. В общей сложности обнаружили около 35 дронов, однако Силы обороны сбили 30.