Грудень, 19 в 8:52

За минулу добу ЗСУ ліквідували 520 окупантів та 13 одиниць важкої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом із початку повномасштабної війни наші Сили оборони ліквідували близько 98 800 особового складу ворога.

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Інші втрати РФ у війні в Україні:

танків ‒ 2988 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5969 (+6) од,

артилерійських систем – 1953 (+5) од,

РСЗВ – 410 од,

засобів ППО ‒ 212 (+1) од,

літаків – 281 од,

гелікоптерів – 264 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1657 (+8),

крилатих ракет ‒ 653 (+0),

кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4592 (+13) од,

спеціальної техніки ‒ 175 (+1).

Нагадаємо, що у ніч з 18 на 19 грудня 2022 російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Загалом виявили близько 35 дронів, проте Сили оборони збили 30.