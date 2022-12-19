Декабрь, 19 в 11:18

Несмотря на серьезные неудачи в течение первых 10 месяцев войны, российское командование в настоящее время разрабатывают планы массированных пехотных атак. Москва пытается переломить ситуацию на поле боя.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, похожая тактика применялась Советским Союзом во время Второй мировой войны.

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В России уже набрали и обучает солдат, которые могут быть задействованы в массированных пехотных атаках. Подоляк отмечает, что это одна из нескольких возможных угроз, с которыми ВСУ могут столкнуться зимой.

— Политическое руководство России явно отказывается признавать тактические поражения и цепляется за любые, даже самые иллюзорные, шансы изменить ситуацию в свою пользу, — сказал Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, Украина очень серьезно относится к риску нового российского наступления, и это должны понимать наши союзники.

Поскольку западные страны планируют новые поставки оружия, то, по словам Михаила Подоляка, вооружение должно соответствовать будущим угрозам.

— Крайне важно, чтобы наши партнеры не менее серьезно относились к этим рискам. Россия не заинтересована в прекращении войны до тех пор, пока не потерпит серьезного военного поражения и не будет вынуждена сосредоточиться на собственной внутриполитической трансформации, — сказал Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента считает, что тот тип массированной пехотной войны, к которой, похоже, готовится Москва, не будет эффективен против современного украинского арсенала высокоточного оружия и разведывательных беспилотников.

Но российскому командованию пришлось подчиниться требованиям Кремля о продвижении по внутриполитическим причинам.

Российские командиры, по словам Подоляка, усердно поддерживают путинскую иллюзию возможности победы, чтобы сохранить личную власть Путина и избежать сурового наказания за признание поражения.