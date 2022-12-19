Грудень, 19 в 11:18

Попри серйозні невдачі протягом перших 10 місяців війни, російське командування зараз розробляє плани масованих піхотних атак. Москва намагається зламати ситуацію на полі бою.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, таку тактику застосовували у Радянському Союзі під час Другої світової війни.

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У Росії вже набрали й навчають солдатів, яких можуть залучити до масованих піхотних атаках. Подоляк зазначає, що це одна з кількох можливих загроз, з якими ЗСУ можуть стикнутися взимку.

– Політичне керівництво Росії явно відмовляється визнавати тактичні поразки і чіпляється за будь-які, навіть найілюзорніші, шанси змінити ситуацію на свою користь, – сказав Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, Україна дуже серйозно ставиться до ризику нового російського наступу, і це мають розуміти наші союзники.

Оскільки західні країни планують нові постачання зброї, то, за словами Михайла Подоляка, озброєння має відповідати майбутнім загрозам.

– Вкрай важливо, щоб наші партнери не менш серйозно ставилися до цих ризиків. Росія не зацікавлена у припиненні війни доти, доки не зазнає серйозної воєнної поразки і не буде змушена зосередитися на власній внутрішньополітичній трансформації, — сказав Михайло Подоляк.

Радник президента вважає, що той тип масованої піхотної війни, до якої, схоже, готується Москва, не буде ефективним проти сучасного українського арсеналу високоточної зброї та розвідувальних безпілотників.

Але російському командуванню довелося підкоритися вимогам Кремля щодо наступу з внутрішньополітичних причин.

Російські командири, за словами Подоляка, старанно підтримують путінську ілюзію можливості перемоги, щоб зберегти особисту владу Путіна та уникнути суворого покарання за визнання поразки.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ