У ніч з 18 на 19 грудня 2022 російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

Загалом виявлено близько тридцяти п’яти баражуючих боєприпасів.

– Як і минулого разу ударні БпЛА запущені зі східного узбережжя Азовського моря. Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищено тридцять шахедів російських окупантів, – йдеться у повідомленні.