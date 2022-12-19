За ніч було збито 30 безпілотників Shahed – ПС ЗСУ
У ніч з 18 на 19 грудня 2022 російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.
Загалом виявлено близько тридцяти п’яти баражуючих боєприпасів.
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– Як і минулого разу ударні БпЛА запущені зі східного узбережжя Азовського моря. Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищено тридцять шахедів російських окупантів, – йдеться у повідомленні.
До знищення повітряних цілей залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Фото: ГУР