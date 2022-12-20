Декабрь, 20 в 15:40

Западные партнеры уже работают над обеспечением Украины. На 2023 уже заключено много контрактов по поставке ВСУ необходимого оружия и амуниции.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр обороны Алексей Резников.

– Помощь будет поступать в течение всего года, системно, ежемесячно, чтобы обеспечить стабильность нашего сопротивления и возможности побеждать. Ленд-лиз – это дополнительная опция, которая может быть использована, но она более сложная. Поэтому сегодня наши партнеры предлагают и реализуют более гибкий механизм, – сказал министр обороны.

Резников отметил, что приоритетом для западных партнеров является противоракетная и противовоздушная оборона, больше систем Iris-T, NASAMS, Crotale и т.д. Затем – бронированная техника, артиллерия и амуниция для них.

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