“Подарки” для ВСУ: Резников сообщил, какое оружие Украина получит в следующем году
Западные партнеры уже работают над обеспечением Украины. На 2023 уже заключено много контрактов по поставке ВСУ необходимого оружия и амуниции.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр обороны Алексей Резников.
– Помощь будет поступать в течение всего года, системно, ежемесячно, чтобы обеспечить стабильность нашего сопротивления и возможности побеждать. Ленд-лиз – это дополнительная опция, которая может быть использована, но она более сложная. Поэтому сегодня наши партнеры предлагают и реализуют более гибкий механизм, – сказал министр обороны.
Резников отметил, что приоритетом для западных партнеров является противоракетная и противовоздушная оборона, больше систем Iris-T, NASAMS, Crotale и т.д. Затем – бронированная техника, артиллерия и амуниция для них.
— Усиление Вооруженных сил Украины за счет F-16, F-15 или, возможно, шведских Gripen или других систем – это вопрос времени. Это сложные системы, требующие обслуживания, обучения, сопровождения. Поэтому наши партнеры технически-логистически выстраивают свою способность поддерживать нас системно, — добавил он.